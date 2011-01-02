Qwoter

Виталий Петров Qwoter

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Здравствуйте! Меня зовут Виталий, предоставляю услуги:

1. Текст

Контент-менеджмент

Копирайтинг/Рерайтинг

Новости/Статьи/Обзоры

Редактирование/Корректировка

2. Графика

Дизайн сайтов

Логотипы

Баннеры

Анимация

Пиксель-арт/Иконки

Обработка фотографий

Фирменный стиль

Ваше желание - моё исполнение!

Гарантирую креатив, качество, быстрые сроки.

Программирование: PHP, Html, CSS.

Знание CMS систем: WordPress, Joomla , Data life Engine , Drupal.

Знание программ: Adobe Fash, Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver.

Отзывы заказчиков

Vassiliy23
Василий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Написать 100 комментариев за 2 недели
Работа оперативно выполнена, спасибо.
Хороший заказчик, конкретна постановка задания, оплата в срок.
Ответный отзыв
umls
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
19 отзывов(-1)
$1
10 баллов
14 лет назад
Заполнить сайт товарами
Все сделано четко и в срок. Работой остался доволен. 10 баллов
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата и, конечно же, приятное общение. Всегда буду рад сотрудничать снова.
Ответный отзыв
aleksnet75
Александр 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Наполнение форума.
Ставлю самую высокую оценку, так как исполнитель сделал работу качественно и, что не мало важно, в срок. Спасибо, было приятно сотрудничать
Замечательный заказчик. Четкое ТЗ и адекватная своевременная оплата.
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yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Подправить шаблон вебасист
Отличная работа. Сделал все как надо РЕКОМЕНДУЮ
Было приятно сотрудничать. Хороший заказчик. Рекомендую.
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inoline
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Тестирование сайта по дистанционному образованию.
Качественная и оперативная работа! Рекомендую!
Спасибо интересный конкурс получился. Оплата без задержки. Отличный работодатель! Рекомендую.
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