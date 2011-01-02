Здравствуйте! Меня зовут Виталий, предоставляю услуги:
1. Текст
Контент-менеджмент
Копирайтинг/Рерайтинг
Новости/Статьи/Обзоры
Редактирование/Корректировка
2. Графика
Дизайн сайтов
Логотипы
Баннеры
Анимация
Пиксель-арт/Иконки
Обработка фотографий
Фирменный стиль
Ваше желание - моё исполнение!
Гарантирую креатив, качество, быстрые сроки.
Программирование: PHP, Html, CSS.
Знание CMS систем: WordPress, Joomla , Data life Engine , Drupal.
Знание программ: Adobe Fash, Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver.
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
14 лет назад
Работа оперативно выполнена, спасибо.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, конкретна постановка задания, оплата в срок.
$1
10 баллов
14 лет назад
Все сделано четко и в срок. Работой остался доволен. 10 баллов
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата и, конечно же, приятное общение. Всегда буду рад сотрудничать снова.
$1
10 баллов
14 лет назад
Ставлю самую высокую оценку, так как исполнитель сделал работу качественно и, что не мало важно, в срок. Спасибо, было приятно сотрудничать
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Четкое ТЗ и адекватная своевременная оплата.
$1
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа. Сделал все как надо РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать. Хороший заказчик. Рекомендую.
$5
10 баллов
14 лет назад
Качественная и оперативная работа! Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо интересный конкурс получился. Оплата без задержки. Отличный работодатель! Рекомендую.