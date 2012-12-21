Профессиональное программирование
Специализируюсь на создании Сайтов "под ключ"
Разработка компонентов и модулей для почти всех известных CMS
PHP+MySQL
Верстка HTML5+CSS+JQuery+AJAX.
Блочная, резина или фиксированная.
Валидно, кроссбраузерно.
Работа выполняется качественно и в срок.
Отзывы заказчиков
$50
7 баллов
12 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$250
0 баллов
12 лет назад
С более непрофессиональным человеком ранее не работал. Александр Рабчун показал себя как абсолютно безответственный человек и исполнитель. Сначала договаривались о поэтапной работе, Александр отказался, потребовал треть суммы сразу и остальное "хоть после сдачи проекта". В итоге сумму я постепенно перевел всю. Что я получил за 250 баксов? Абсолютно неготовый платник, он настолько недоделан, что его даже доделывать нерационально. Всякий раз, когда я просил что-то поправить это не получалось и пропускалось, оправдываясь, что это мелочь и это потом. Затем человек просто пропал, уже не жду, пришлось делать работу заново, зато узнал много нового. Жаль только потерянные 250 долларов, которые Александр похоже не собирается возвращать, хотя бы половину, так как работа была сделана лишь на эту часть.
$10
10 баллов
12 лет назад
Александр быстро и четко выполнил поставленную задачу. Помог в решении других вопросов по сайту. Всегда на связи. Приятно иметь дело с профессионалом своего дела. Рекомендую как ответственного и грамотного специалиста и просто хорошего человека.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничесвом с данным заказчиком. Были проблемы изза разницы во времени но вроде все решили :) Очень рекомендую
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