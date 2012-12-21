phprabchun

Александр Рабчун phprabchun

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Профессиональное программирование

Специализируюсь на создании Сайтов "под ключ"

Разработка компонентов и модулей для почти всех известных CMS

PHP+MySQL

Верстка HTML5+CSS+JQuery+AJAX.

Блочная, резина или фиксированная.

Валидно, кроссбраузерно.

Работа выполняется качественно и в срок.

Отзывы заказчиков

veiron2011
Валерий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
7 баллов
12 лет назад
Доработка сайта на WP
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
smsplatnik
Герняк 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$250
0 баллов
12 лет назад
Создание смс-платника под ключ
С более непрофессиональным человеком ранее не работал. Александр Рабчун показал себя как абсолютно безответственный человек и исполнитель. Сначала договаривались о поэтапной работе, Александр отказался, потребовал треть суммы сразу и остальное "хоть после сдачи проекта". В итоге сумму я постепенно перевел всю. Что я получил за 250 баксов? Абсолютно неготовый платник, он настолько недоделан, что его даже доделывать нерационально. Всякий раз, когда я просил что-то поправить это не получалось и пропускалось, оправдываясь, что это мелочь и это потом. Затем человек просто пропал, уже не жду, пришлось делать работу заново, зато узнал много нового. Жаль только потерянные 250 долларов, которые Александр похоже не собирается возвращать, хотя бы половину, так как работа была сделана лишь на эту часть.
aleksnet75
Александр 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Срочно нужно запустить сайт
Александр быстро и четко выполнил поставленную задачу. Помог в решении других вопросов по сайту. Всегда на связи. Приятно иметь дело с профессионалом своего дела. Рекомендую как ответственного и грамотного специалиста и просто хорошего человека.
Очень доволен сотрудничесвом с данным заказчиком. Были проблемы изза разницы во времени но вроде все решили :) Очень рекомендую
Ответный отзыв
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