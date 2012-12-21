С более непрофессиональным человеком ранее не работал. Александр Рабчун показал себя как абсолютно безответственный человек и исполнитель. Сначала договаривались о поэтапной работе, Александр отказался, потребовал треть суммы сразу и остальное "хоть после сдачи проекта". В итоге сумму я постепенно перевел всю. Что я получил за 250 баксов? Абсолютно неготовый платник, он настолько недоделан, что его даже доделывать нерационально. Всякий раз, когда я просил что-то поправить это не получалось и пропускалось, оправдываясь, что это мелочь и это потом. Затем человек просто пропал, уже не жду, пришлось делать работу заново, зато узнал много нового. Жаль только потерянные 250 долларов, которые Александр похоже не собирается возвращать, хотя бы половину, так как работа была сделана лишь на эту часть.