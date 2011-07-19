Mkite

Кайт Mkite

 
33 годаРоссия/Краснодар
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Профессиональные решения в срок.

Рисую вкусные сайты, интерфейсы, логотипы и иллюстрации.

Front-end:

HTML, CSS, JavaScript (JQuery).

CMS:

WordPress, Joomla, Drupal.

JavascriptWordPressHTMLCSSJoomlaDrupaljQuery
Портфолио
Отзывы заказчиков
umka223
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Срочно сделать простой дизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
coolandre
Андрей 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
$10
10 баллов
12 лет назад
Поправить модуль на wordpress
Спасибо большое Максиму. Сделал все оч профессионально и главное в максимально короткий срок.
Четкая и ясная задача. Решили всё за вечер. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
SanchezBoy
Александр 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Полностью скопировать шаблон для WordPress
Всё выполнено без нареканий, на хорошем уровне. Спасибо большое Максиму.
Александр отличный заказчик, все четко и ясно. Приятно было поработать.
Ответный отзыв
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Доделать дизайн сайта, срочно
Макс, спасибо огромное за работу! Все правки внесены быстро, профессионально. С Вами приятно работать!
Приятно поработать. Четкое задание, мгновенный фидбек. Хорошая оплата.
Ответный отзыв
formill
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Промо
Быстро, качественно, с пониманием!
Понятно поставленная задача. Своевременная работа. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв