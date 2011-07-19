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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
12 лет назад
Спасибо большое Максиму. Сделал все оч профессионально и главное в максимально короткий срок.
Ответный отзыв
Четкая и ясная задача. Решили всё за вечер. Сотрудничеством доволен.
$50
10 баллов
12 лет назад
Всё выполнено без нареканий, на хорошем уровне. Спасибо большое Максиму.
Ответный отзыв
Александр отличный заказчик, все четко и ясно. Приятно было поработать.
$30
10 баллов
12 лет назад
Макс, спасибо огромное за работу! Все правки внесены быстро, профессионально. С Вами приятно работать!
Ответный отзыв
Приятно поработать. Четкое задание, мгновенный фидбек. Хорошая оплата.
$30
10 баллов
13 лет назад
Быстро, качественно, с пониманием!
Ответный отзыв
Понятно поставленная задача. Своевременная работа. Сотрудничеством доволен.