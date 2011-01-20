Требуется настроить установленый скрипт партнерки vsemayki.ru. Проблема заключается в том, что при переходе в карточку товара, не отображается страница с этим товаром. Версия скрипта 2.0 Адрес сайта пришлю в ЛС.
Консультация по исправлению падения MySQL
Есть VPS у majordomo на убунту 9.
Время от времени падает mysql из-за чего выдается ошибка при попытке подключения к БД:
Предупреждение в приложении [2]
mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
В файле: /home/****/db.class.php (106)
Процесс mysqld в списке запущенных уже нет, запустить mysql снова не удается, помогает только перезагрузка всего сервера.
в /var/log никаких связанных с падением сообщений не нахожу.
Вообщем нужно будет дать консультацию по решению проблемы, возможно смогу предоставить доступ к серверу.
Так как падение может случится в любой момент, очень хотелось бы от Вас оперативности, чтобы пока идет наше общение сервер не находился в зависшем состоянии.
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