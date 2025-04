Консультация по исправлению падения MySQL

Есть VPS у majordomo на убунту 9.

Время от времени падает mysql из-за чего выдается ошибка при попытке подключения к БД:

Предупреждение в приложении [2]

mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

В файле: /home/****/db.class.php (106)

Процесс mysqld в списке запущенных уже нет, запустить mysql снова не удается, помогает только перезагрузка всего сервера.

в /var/log никаких связанных с падением сообщений не нахожу.

Вообщем нужно будет дать консультацию по решению проблемы, возможно смогу предоставить доступ к серверу.

Так как падение может случится в любой момент, очень хотелось бы от Вас оперативности, чтобы пока идет наше общение сервер не находился в зависшем состоянии.