Настройка VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен15 заявок279 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо настроить VPS под Битрикс: http://timeweb.ru/services/vps/.

Нужно:

1. настроить апач

2. настроить MySQL

3. настроить пхп

4. установить ftp

5. прикрутить домен.

6 и самое главное. Нужна консультация по работе с vps для среднего пользователя ПК. Предпочтительнее по скайпу.

Спасибо

MySQLPHP
14 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$50
1 день
Сотрудничество оставило только положительные впечатления, вся работа была сделана за оговоренное время. Рекоменую заказчикам
Очень приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад