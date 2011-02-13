Я знаю, что ничего программировать или писать специального ПО для выполенения моей задачи не требуется. Требуется всего лишь настроить. Настроить VPN доступ к домашнему компьютеру (Win 7 32 bit) для того, чтобы использовать его в ...
Настроить сервер для сайта
Создать программнное окружение на сервере для сайта.
Хостинг будет тут: http://vpsville.ru/ (за 500 рублей).
Нужно: Apache, PostgreSQL, Perl, PHP; поддержку доменов третьего уровня. На один из таких доменов повесить phpPgAdmin. Настроить бекапы баз и файликов от сайта (может, на дропбокс?).
Вебмани для оплаты не подходят. Остальное - более или менее.
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