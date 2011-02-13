Настроить сервер для сайта

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Завершен7 заявок294 просмотра

Создать программнное окружение на сервере для сайта.

Хостинг будет тут: http://vpsville.ru/ (за 500 рублей).

Нужно: Apache, PostgreSQL, Perl, PHP; поддержку доменов третьего уровня. На один из таких доменов повесить phpPgAdmin. Настроить бекапы баз и файликов от сайта (может, на дропбокс?).

Вебмани для оплаты не подходят. Остальное - более или менее.

ApachePHPPostgreSQL
14 лет назад
raskumandrin
Петр 
30 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

krotish
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв
14 лет назад
$35
1 день
Остался очень доволен сотрудничеством с Ильёй - профессионально, быстро, без бесед не по существу. Продолжаем работать уже над следующей задачей.
Остался доволен сотрудничеством со Станиславом — чёткая постановка цели, никаких проблем с оплатой.

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krotish
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв
14 лет назад