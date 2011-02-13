Настроить сервер для сайта

Создать программнное окружение на сервере для сайта.

Хостинг будет тут: http://vpsville.ru/ (за 500 рублей).

Нужно: Apache, PostgreSQL, Perl, PHP; поддержку доменов третьего уровня. На один из таких доменов повесить phpPgAdmin. Настроить бекапы баз и файликов от сайта (может, на дропбокс?).

Вебмани для оплаты не подходят. Остальное - более или менее.