Установка и настройка oracle

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен6 заявок176 просмотров

Нужно установить и настроить на сервере oracle, задача:

1) Установка и настройка

2) Перенести mysql в oracle

3) Объяснить вкратце как подключить к ней запросы и т.д

4) Тех поддержку на вопросы по роботе с oracle если они появятся )))

5) По максимуму оптимизировать сервер.

Сервер на linux "ubuntu"

LinuxMySQLUbuntu
14 лет назад
taigersneoks
Алексей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Все сделано быстро, помог и ответил на все вопросы )))
Не первый раз работаю с Алексеем - приятный во всех отношениях заказчик! Четко поставлена задача, оплата произведена в срок, все четко и профессионально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад