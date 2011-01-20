Есть русскоязычный форум IPBoard ( *****.com/forum ), нужно обновить его до последней версии, а также сделать англоязычную версию этого же форума (*****.com/en/forum ).
Настройка VDS сервера
ДОбрый день.
необходимо настроить VDS сервер под WIN 2008 и установить на него Vbuletin
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