Требуется настроить скрипт магазина vsemayki.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт4 заявки155 просмотров

Требуется настроить установленый скрипт партнерки vsemayki.ru.

Проблема заключается в том, что при переходе в карточку товара, не отображается страница с этим товаром.

Версия скрипта 2.0

Адрес сайта пришлю в ЛС.

14 лет назад
ilya62
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров