Добрый день. Для начала Нужно сделать "ШАПКУ САЙТА" Тематика: "Бизнес конференция" г. Брянск Нужны идеи и последующая прорисовка. Если сработаемся, рисовать будет что ...
Разработка дизайна страницы + верстка
Необходимо разработать заглавной страницы сайта (сайт пока будет состоять всего из одной заглавной страницы) + верстка.
ТЗ прилагается.
Предложения без стоимости не рассматриваются.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
1. Необходимо разработать дизайн визиток а)модельного агенства; б)компании- разработчика ПО (логотипы е 2. Модернизировать дизайн сайта Более подробная информация в скайпе jubeyjubaЗавершен13 лет назад
- $150
Необходимо разработать логотип и макет одностраничного промо-сайта для логической игры для iOS и Android. Страница должна привлекать пользователя к игре и ее покупке в App Store и Google Play. На странице должен быть ...Завершен13 лет назад
- $50
Задачи: 1) Взять действующий сайт www.solway.ge скопировать на другой хостинг (вместе с базами и всеми что нужно, чтоб сайт полноценно работал) 2) В верхнем левом углу поменять логотип (файл лого предоставим) 3) ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать ре-дизайн для сайта diy-centr.com.ua/ Сайт сделан на основе скрипта webasyst shop-script Если мне понравится, то закажу также для diy-krovlya.com.ua / diy-himiya.com.ua по такому же шаблону, но с небольшими внешними отличиями. ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать дизайн внутренней страницы сайта. Концепция дизайна есть, нужно только технически правильно отрисовать. Прикрепляю пример страницы (которую рисовать), нужен именно профиль, детали при переписке. От вас цена. ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
Pluso.ru инструмент для простого добавления на сайт и визуальной настройки виджетов крупнейших социальных и облачных сервисов. Дизайн нам видится не идеальным, есть несколько важных моментов: ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Цель разработки дизайна сайта: Увеличение заинтересованности у посетителей сайта. Пожелания к дизайну: Дизайн должен быть ярким, насыщенным, привлекательным, детским. Что бы люди заходили и говорили вау. Логотип должен отлично ...Завершен13 лет назад
Добрый день ! Имеется схема. (приложение) Необходимо ее стилизовать под дизайн сайта caepco.inspire.kz Сделать так чтобы она гармонично там смотрелась. Для примера http://ktg-almaty.kz/uploaded/schem_ktg.jpg Также для этого сайта был разработан слайдер ...Завершен13 лет назад
- $340
Подробности и ТЗ при личном обсуждении.Завершен13 лет назад