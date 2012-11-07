Нужно сделать дизайн внутренней страницы сайта. Концепция дизайна есть, нужно только технически правильно отрисовать. Прикрепляю пример страницы (которую рисовать), нужен именно профиль, детали при переписке. От вас цена. ...
Нарисовать дизайн сайта детских праздников
Цель разработки дизайна сайта:
Увеличение заинтересованности у посетителей сайта.
Пожелания к дизайну:
Дизайн должен быть ярким, насыщенным, привлекательным, детским. Что бы люди заходили и говорили вау. Логотип должен отлично вписываться в дизайн. Дизайн должен быть объемном стиле картинки прилагаются.
Если будет необходимость, то нужен 2 вариант.
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