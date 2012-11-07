Нарисовать дизайн сайта детских праздников

Цель разработки дизайна сайта:

Увеличение заинтересованности у посетителей сайта.

Пожелания к дизайну:

Дизайн должен быть ярким, насыщенным, привлекательным, детским. Что бы люди заходили и говорили вау. Логотип должен отлично вписываться в дизайн. Дизайн должен быть объемном стиле картинки прилагаются.

Если будет необходимость, то нужен 2 вариант.