Нарисовать дизайн сайта детских праздников

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок293 просмотра

Цель разработки дизайна сайта:

Увеличение заинтересованности у посетителей сайта.

Пожелания к дизайну:

Дизайн должен быть ярким, насыщенным, привлекательным, детским. Что бы люди заходили и говорили вау. Логотип должен отлично вписываться в дизайн. Дизайн должен быть объемном стиле картинки прилагаются.

Если будет необходимость, то нужен 2 вариант.

13 лет назад
dreameraboutstar
Алексей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

espoir7
Мария 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$150
10 дней
Отличный дизайнер! Отличный дизайн! Спасибо!
Очень хороший заказчик! Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

espoir7
Мария 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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