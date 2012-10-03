Разработка дизайна/интерфейса интернет-сервиса

Здравствуйте!

Необходимо разработать концепцию дизайна (интерфейса), а затем и сам дизайн сервиса слежения за питанием и физической активностью (включая шрифты, элементы управления и т.п., иконки делает другой человек в соответствии с вашими рекомендациями).

Нужен свежий, профессиональный дизайн совместимый с возможностями CSS3, HTML5, AJAX.

Перед началом сотрудничества, нам хотелось бы, чтобы Вы предоставили нам набросок/эскиз одной страницы (концепт), желательно страницы дэшборда.

Описание проекта в общих чертах в приложенном ТЗ.