Разработка дизайна/интерфейса интернет-сервиса

$1130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки314 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо разработать концепцию дизайна (интерфейса), а затем и сам дизайн сервиса слежения за питанием и физической активностью (включая шрифты, элементы управления и т.п., иконки делает другой человек в соответствии с вашими рекомендациями).

Нужен свежий, профессиональный дизайн совместимый с возможностями CSS3, HTML5, AJAX.

Перед началом сотрудничества, нам хотелось бы, чтобы Вы предоставили нам набросок/эскиз одной страницы (концепт), желательно страницы дэшборда.

Описание проекта в общих чертах в приложенном ТЗ.

AJAXHTML
13 лет назад
dmitrytut
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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