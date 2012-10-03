Нам требуется написание сайта (для путешественников, с возможностью общения между собой): дизайн, верстка и программирование. Макеты у нас нарисованы.
Шапка и меню для строительного сайта
в шапке нуджна хорошая картинка.
сроки жмут.
бюджет - 500 р.
Выбранный исполнитель
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