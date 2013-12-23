Дизайн главной страницы сайта социального проекта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок210 просмотров

Необходимо выполнить дизайн главной страницы сайта (набор на странице элементов есть).

Требования к работе:

- простой дизайн

- грамотное расположение элементов

Примеры работ:

http://www.weblancer.net/files/portfolio/2140/214039/1222953.jpg

http://www.weblancer.net/files/portfolio/2024/202470/1326698.png

В дальнейшем дизайн внутренних страниц планирую отдать тому же исполнителю.

Техзадание по факту выбора исполнителя

13 лет назад
Yuriy_Sh
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

kak_radyga
Анна 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Все выполнено в срок и по ТЗ
Хороший заказчик. Своевременная оплата и постоянная обратная связь.

Заявки фрилансеров

kak_radyga
Анна 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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