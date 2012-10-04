Стилизация схемы и фотографий

Добрый день ! Имеется схема. (приложение)

Необходимо ее стилизовать под дизайн сайта caepco.inspire.kz

Сделать так чтобы она гармонично там смотрелась. Для примера http://ktg-almaty.kz/uploaded/schem_ktg.jpg

Также для этого сайта был разработан слайдер (на главной странице). Для него нужно подготовить фотографии. Обработать их под образец в приложении. Чтобы часть фото вылазила за верхнюю рамку.

Архив с фотографиями можно скачать отсюда http://caepco.inspire.kz/slider_fotos.zip

Пжл сразу указывайте срок и стоимость работ. Сделать нужно быстро и качественно.