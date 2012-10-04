Стилизация схемы и фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок178 просмотров

Добрый день ! Имеется схема. (приложение)

Необходимо ее стилизовать под дизайн сайта caepco.inspire.kz

Сделать так чтобы она гармонично там смотрелась. Для примера http://ktg-almaty.kz/uploaded/schem_ktg.jpg

Также для этого сайта был разработан слайдер (на главной странице). Для него нужно подготовить фотографии. Обработать их под образец в приложении. Чтобы часть фото вылазила за верхнюю рамку.

Архив с фотографиями можно скачать отсюда http://caepco.inspire.kz/slider_fotos.zip

Пжл сразу указывайте срок и стоимость работ. Сделать нужно быстро и качественно.

13 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
18 часов назад

Выбранный исполнитель

Alexiz
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва(-3)
13 лет назад
$20
1 день
Алексей все сделал как и обещал ! Все в срок и без лишних вопросов ! Спасибо !
Четкое техзадание, качественные исходники. Порадовала предоплата). +

Заявки фрилансеров

Alexiz
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва(-3)
13 лет назад

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