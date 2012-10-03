Дизайн страницы

Добрый день ! Имеется схема. (приложение) Необходимо ее стилизовать под дизайн сайта caepco.inspire.kz Сделать так чтобы она гармонично там смотрелась. Для примера http://ktg-almaty.kz/uploaded/schem_ktg.jpg Также для этого сайта был разработан слайдер ...