Редизайн сайта

Необходимо сделать ре-дизайн для сайта diy-centr.com.ua/

Сайт сделан на основе скрипта webasyst shop-script

Если мне понравится, то закажу также для diy-krovlya.com.ua / diy-himiya.com.ua по такому же шаблону, но с небольшими внешними отличиями.

Пожелания таковы:

1. Сделать внешний вид более современный, оптимизированный для ipad и других планшетных устройств

2. Оптимизировать скорость загрузки страниц

3. Отверстать новый дизайн

Оплата только за результат. Способ оплаты - webmoney, visa, приват24

Отвечаю только на предложения с указанием бюджета