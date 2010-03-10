Иконка для сайта (favicon)

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Завершен16 заявок342 просмотра

Нужна иконка для стильная иконка для сайта - http://appfactory.ru/

Может шестереночки какие-нибудь или буквы AF, в стиле сайта.

От вас цена и идеи (если есть) в предложения

15 лет назад
freecode
Павел 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Mega-Omega
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Работа была выполнена быстро - еще до того как я выбрал Владимира в качестве исполнителя :) Качеством работы доволен - за что спасибо Владимиру!
Всё отлично!

Заявки фрилансеров

Mega-Omega
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад