Проект для Захарова Сергея (clip)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка147 просмотров

Необходимо создать иконки

-химчистка

-ателье

-гравировка

15 лет назад
SZR
44 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
$20
1 день
Все отлично!
Все отлично!

Заявки фрилансеров

clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
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