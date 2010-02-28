Нужны иконки для Главной страницы сайта http://alkov-nsk.ru/ (10 штук, размер 45х45) и для внутренних страниц вида http://alkov-nsk.ru/content/00000014.html (10 штук, размер 27х27). сумма предусмотрена совсем небольшая, так что высокооплачиваемым профессионалам нет смысла присылать свои типовые ...
Нарисовать фавиконы
Нужно отрисовать фавиконы, для 11 региональных сайтов.
Примеры фавиконов обязательно показать, если показать нечего отказ 100%
Нужны яркие и бросающиеся в глаза фавиконы
жду Ваших предложений, цена и сроки
Заявки фрилансеров
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