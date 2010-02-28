Нарисовать фавиконы

Дам файлы в psd(там все в слоях) http://s50.radikal.ru/i127/1003/5a/1368a620e90a.jpg надо пересохранить вот в таком виде http://www.sharemania.ru/0296688 также назвать поменяв только название на название персонажа . и еще перекрсить в красный цет(цвет и режим ...