Сверстать кнопку

Здравствуйте. Нужно разрисовать машину : chevrolet lacetti универсал белого цвета. Что должно быть. 1. Наш фирменный логотип желательно чтобы был 2. Номера бортов у нас 25,26 такого плана 3. Полоски с шашками такси вдоль бортов можно и маленькие можно ...