Восстановить сайт из кэша яндекса или гугла

Необходимо выкачать из кэша упавший сайт. Ваши предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно восстановить полностью сайт http://promimport.su
все что есть в кэше поисковых систем
- Похожие заказы
- Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
В наличии форум для отдела аренды на базе phpBB. Используется в качестве обсуждения и голосования на предмет аренды того или иного помещения задействованными отделами. Требуется доработка имеющегося функционала или предложение по размещению данного проекта на более ...Закрыт12 лет назад
Сайт на WP, тема the clothes shop. woodlandjackets.com.ua Нужно разобратся как выводятся картинки категорий на главной и для продукции, и помочь в настройке темы.Прочее5 заявокЗакрыт12 лет назад
Помочь разобраться с сайтом на Джумла. "Подарили сайт" - http://mobizex.ru/ Долго валялся без движения. Пришло время и начал разбираться. Сайт добавлен в САРЕ. Показатели =0 Тиц и Рр = 0 Полез в админку. И не могу найти, ГДЕ находятся материалы сайта. Как работать ...Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
История такова. Исполнитель сделал сайт kovcheg39.ru Потом он (сайт) попал ко мне на продвижение. Был большой показатель отказов. Заказали аудит, там закинули несколько десятков правок. Человек, который делал сайт, сделал часть работ и пропал. В приложенном доке ...Прочее4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Упрощаем задачу. 1е - установить и настроить джумловскую социалку (без разницы какую). 2е - подключить магазин http://www.ecwid.com/ 3е - подключить примитивную версию аукциона http://extensions.joomla.org/extensions/e-commerce/auction/12644 _______________________________________________________________________________ дальше устаревшая версия... В первую очередь требуется определить необходимость тех или иных компонентов, а ...Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Доработать сайт www.dagdiplom.ru 1с-Битрикс Доработать формы заказа, поиск по базе, регистрацию, добавить раздел "Статьи", настроить права пользователей, довести до ума.Прочее1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется бизнес план по продвижению сайтов под ключ. Подробности в личку. Уточнение бюджетов и сроков также в личку.Закрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужен человек, который сможет недорого заняться наполнением сайта на UMI.CMS. Ну в принципе, если Вы админку не знаете, могу показать, как в ней работать, там ничего сложного нет. Надо просто брать информацию с сайтов застройщиков ...Прочее6 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт на joomla уже на хостинге но выдает ошибку Fatal error: Call to undefined function phpdefined() in /home/a/avsstr/potolkovvn.ru/public_html/templates/potolki/index.php on line 1 Видимо нужно править config.php, плачу 100 рублей, сразу как заработаетЗакрыт12 лет назад