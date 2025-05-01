Joomla 1.5.25: Установить и настроить компоненты.

ПрочееЗакрыт3 заявки134 просмотра
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Упрощаем задачу.

1е - установить и настроить джумловскую социалку (без разницы какую).

2е - подключить магазин http://www.ecwid.com/

3е - подключить примитивную версию аукциона http://extensions.joomla.org/extensions/e-commerce/auction/12644

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дальше устаревшая версия...

В первую очередь требуется определить необходимость тех или иных компонентов, а затем их установить и настроить (не наполнить).Joomla 1.5.25

Ресурс должен быть многогранен, и многопользовательский, со всеми признаками социалки. Клуб, магазин, доска объявлений, специализированный каталог компаний, партнёрка, багатофункциональный кабинет пользователя.

Не спрашивайте ТЗ, для его написания, сначала нужно понять, что должно быть на сайте.

Бюджет, пожалуйста предлагайте сами, представления не имею об объёме работы.

Joomla
12 лет назад
bertoldus
Игорь 
49 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов
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