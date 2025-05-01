Joomla 1.5.25: Установить и настроить компоненты.

Упрощаем задачу.

1е - установить и настроить джумловскую социалку (без разницы какую).

2е - подключить магазин http://www.ecwid.com/

3е - подключить примитивную версию аукциона http://extensions.joomla.org/extensions/e-commerce/auction/12644

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дальше устаревшая версия...

В первую очередь требуется определить необходимость тех или иных компонентов, а затем их установить и настроить (не наполнить).Joomla 1.5.25

Ресурс должен быть многогранен, и многопользовательский, со всеми признаками социалки. Клуб, магазин, доска объявлений, специализированный каталог компаний, партнёрка, багатофункциональный кабинет пользователя.

Не спрашивайте ТЗ, для его написания, сначала нужно понять, что должно быть на сайте.

Бюджет, пожалуйста предлагайте сами, представления не имею об объёме работы.