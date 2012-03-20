Перенос сайта настройка

Необходимо внести ряд правок в 2 сайта на Joomla. ТЗ вышлю выбранному исполнителю. По оплате и срокам договоримся. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
перенести и настроить сайт на другой хостинг ...устранить мелкие недоделки
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