Правки к сайтам

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ПрочееЗавершен3 заявки159 просмотров
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Необходимо внести ряд правок в 2 сайта на Joomla. ТЗ вышлю выбранному исполнителю. По оплате и срокам договоримся. Жду предложений.

12 лет назад
kiprik
Сергей 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
fastit
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$55
5 дней
Все прошло на ура!!! Сергей выполнил задание намного раньше, чем договаривались и очень качественно. Приятный в общении и очень ответственный. Одним словом - профессионал. Буду еще обращаться к нему. Рекомендую!
Очень понравилось сотрудничество с Сергеем! Всегда в онлайне, четкое ТЗ, отвечает на все вопросы и хороший собеседник. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество :)
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