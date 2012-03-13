Зарегистрировать аккаунт в adwords

Доброго времени суток. Нужно добавить подписчиков на публичные страницы в ВК. Интересуют как боты для количества, так и реальные приглашения. От вас цена за 1000 участников, цена и примеры (если есть) Связь через личку, дальше договоримся. Спасибо.