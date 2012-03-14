Осветлить\заменить цвет в шапках сайта

ПрочееЗавершен2 заявки135 просмотров
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Сайт http://sheltec.ru/

меняются шапки в зависимости от категории.

Черный цвет персонажей слишком резкий - необходимо изменить этот черный цвет в шапках на цвет букв в логотипе( в частности букв слова "АВТОМАТИЗАЦИЯ"), чтобы все это не потеряло вид и выглядело органично.

Файл на пробу прикрепил.

Бюджет 500 рублей

12 лет назад
amatal
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
petrovich_1
Олег 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$17
1 день
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