Нужен дубликат сайта

Есть сайт http://yasonka.ru сделан на Мадженто В нем ошибка - на главной и в категории все цены становятся одинаковыми, похоже что берется цена первого товара в ряду. При смене шаблона ошибка исчезает. КТО ИСПРАВИТ ЭТО БЫСТРО? ПИШИТЕ СРАЗУ В ...