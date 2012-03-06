Доработка магазина на Simpla

Ищу программиста для регулярной доработки магазина (по мере поступления денежных средств) на движке Simpla с шаблоной системой Smarty. Нужно долговременное сотрудничество, а не разовый заказ.

PS. если Вы не работали ранее с этим движком, то прошу не беспокоить. Спасибо.