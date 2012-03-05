HTML перевести в Вордпресс тему

ПрочееЗакрыт6 заявок138 просмотров
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Есть дизаин который нравится на гугл сайте, нужно сделать из него оптимизированную Вордпресс тему. Встроить в неё

1) поля меню

2) поля для виджетов (в сайдбаре)

3) удобную галерею с управлением

В приложении превью дизайна

HTML
12 лет назад
cubix
41 годЛатвия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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