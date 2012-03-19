Верстка 3 похожих страниц.

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$40
ПрочееЗавершен8 заявок223 просмотра
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ася: 375572014

skype: kazyuk.t

12 лет назад
OdinK
Олег 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
senchilo_victor
Виктор 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$60
1 день
Отлично поработали. Особенно нравится то, что все правки переделали без проблем. Просто иногда есть такие исполнители, которые делают правки так, как будто ты еще им что то должен за это. Спасибо Виктору!
Отличный заказчик, один из тех с кем приятно иметь дело
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