Верстка 3 похожих страниц.

Есть два сайта на Джумле. Нужно почистить их от попавших туда вирусов. Сайты: латиницей - студентуфа точка ру и сто два виза точка ру (сто два цифрами) От вас срок и стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сверстать эти 3 страницы.
ася: 375572014
skype: kazyuk.t
- Похожие заказы
- Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть дизаин который нравится на гугл сайте, нужно сделать из него оптимизированную Вордпресс тему. Встроить в неё 1) поля меню 2) поля для виджетов (в сайдбаре) 3) удобную галерею с управлением В приложении превью дизайнаПрочее6 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт http://yasonka.ru сделан на Мадженто В нем ошибка - на главной и в категории все цены становятся одинаковыми, похоже что берется цена первого товара в ряду. При смене шаблона ошибка исчезает. КТО ИСПРАВИТ ЭТО БЫСТРО? ПИШИТЕ СРАЗУ В ...Прочеенет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен опытный специалист для установки, настройки и тех.поддержки форума. Помощь в покупке лицензии Vbulletin. Внешний вид нужен как: http://www.alfamoto.ua/forumЗавершен12 лет назад
Есть сайт про рецепты. Сайт на джумле. Необходимо сформировать XML-фид с данными о рецептах Для яндекса. Цену предлагайте сами. Так как незнаю сколько это стоит. Сейчас на сайт около 200 рецептов. Но надо сделать чтоб ...Прочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
На форуме постоянно пишут спам боты. Поставить все варианты защиты чтобы это прекратилось а то надоело его подчищать. И удалить всех пользователей кто боты. Оплата Яндекс деньгиЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Есть работа! Необходимо доделать работу над сайтом, так как исполнитель некорректно себя повел. Суть проста. Есть движок сайта+ сверстанный дизайн (может за исключением 2-3 страниц) все залито на хостинг, необходимо доделать мелкие работы по дизайну, и ...Закрыт12 лет назад
Нужна точно такая же тема WordPress. Нужна ссылка на эту тему где она продаётся у разработчиков.Закрыт12 лет назад
Нужно создать facebook страничку жду от вас контактов сроков и бюджетаЗакрыт12 лет назад
Добрый день, нужно перенести сайт test1.siteproducer.ru/ на сервер nexus-ic.ru/. На сервере операционная система Mac Snow Leopard 10.6.8 Сайт на joomla. Из под windows 7 подключится не смог. В Mac есть прога для подключения remote desktop вроде называется. В общем кто шарит, ...Закрыт12 лет назад