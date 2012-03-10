Подправить сайт на wordpress

$20
ПрочееЗакрыт2 заявки176 просмотров
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Проверить код (подправить, оптимизировать), изменить и дополнить некоторые элементы сайта.

Задание в прикрепленном файле.

http://atakzhe.ru/

WordPressСайт на WordPress
12 лет назад
tkstas
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Goorman
Сергей 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$20
3 дня
С поставленной задачей не справился. Ни одного пункта из задания не сделал. Предложил переделать весь сайт, а в итоге все испортил.
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