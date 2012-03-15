Удалить вирус с сайта. Персонально для Black_kat.

Есть два сайта на Джумле. Нужно почистить их от попавших туда вирусов. Сайты: латиницей - студентуфа точка ру и сто два виза точка ру (сто два цифрами) От вас срок и стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на Joomla 1.5
Необходимо:
- проверить на наличие вируса
- в случае наличия удалить
- поставить заплатку
По возможности определить:
- дату заражения
- функционал вируса
Спасибо!
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