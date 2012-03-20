Адаптировать HTML-шаблон для wordpress

$5
ПрочееЗавершен1 заявка151 просмотр
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Требуется адаптировать шаблон под Wordpress

Шаблон HTML в аттаче!

WordPressHTML
12 лет назад
mountin2
Сергей 
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
LCH
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
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