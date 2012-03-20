Адаптировать HTML-шаблон для wordpress

Есть сайт про рецепты. Сайт на джумле. Необходимо сформировать XML-фид с данными о рецептах Для яндекса. Цену предлагайте сами. Так как незнаю сколько это стоит. Сейчас на сайт около 200 рецептов. Но надо сделать чтоб ...