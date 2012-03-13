Исправить штрифты на сайте

Требуется специалист по DLE. Нужно сделать такую функцию, чтобы при добавлении новости, была возможность выбрать вариант типа текста: Фильтрованный текст с автоматическим переносом строк Фильтрованный текст без автоматического переноса строк Исходный текст HTML без фильтрации и изменений Т.е. то же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не устраивают шрифты товаров. Все расползается как хочет. Нужене специалист который изменит шрифт сайта чтобы все было четко.
Исправить ошибку фильтров товаров. Доработать отборы в каталоге.
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