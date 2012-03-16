Внести изменения в DLE

Требуется специалист по DLE.

Нужно сделать такую функцию, чтобы при добавлении новости, была возможность выбрать вариант типа текста:

Фильтрованный текст с автоматическим переносом строк

Фильтрованный текст без автоматического переноса строк

Исходный текст HTML без фильтрации и изменений

Т.е. то же самое что при добавлении статической страницы.

Если не согласны с бюджетом, пишите свою цену - рассмотрю все предложения!