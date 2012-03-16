Внести изменения в DLE

$100
ПрочееЗавершен1 заявка151 просмотр
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Требуется специалист по DLE.

Нужно сделать такую функцию, чтобы при добавлении новости, была возможность выбрать вариант типа текста:

Фильтрованный текст с автоматическим переносом строк

Фильтрованный текст без автоматического переноса строк

Исходный текст HTML без фильтрации и изменений

Т.е. то же самое что при добавлении статической страницы.

Если не согласны с бюджетом, пишите свою цену - рассмотрю все предложения!

12 лет назад
andrey-fomin
Андрей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
HYPERtxt
Гурам 
33 годаГрузия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-3)
12 лет назад
$120
2 дня
Гурами настоящий профессионал! Справился с довольно сложным заданием, которое не могут решить многие программисты. Выполненной работой остался доволен на 100%, всем рекомендую данного фрилансера!
Работал с Андреем, чем очень доволен. Человек приятен в общении и адекватный на все 100%. С выплатой проблем не было, можно работать и без предоплаты. Уважаю.
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