Добавить подписчиков на паблик в ВК (живые/боты)

Доброго времени суток.

Нужно добавить подписчиков на публичные страницы в ВК.

Интересуют как боты для количества, так и реальные приглашения.

От вас цена за 1000 участников, цена и примеры (если есть)

Связь через личку, дальше договоримся.

Спасибо.