Прикрепить окно для регистрации на сайт.

Здравствуйте, уважаемый фрилансер! Нужно выполнить следующее: 1. добавить на страницу сайта кнопки социальных сетей: твиттер, в контакте, фейсбук - таким образом, чтобы она рекомендовала главную страницу сайта, а не ту страницу, где она ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый, необходимо на сайте прикрепить окно регистрации, окно есть.
- Похожие заказы
- $15Прочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
более 10000 позиций техническое описание + фото.Прочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сайт http://subsystems.ru/ Не устраивают шрифты товаров. Все расползается как хочет. Нужене специалист который изменит шрифт сайта чтобы все было четко. Исправить ошибку фильтров товаров. Доработать отборы в каталоге.Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется специалист по DLE. Нужно сделать такую функцию, чтобы при добавлении новости, была возможность выбрать вариант типа текста: Фильтрованный текст с автоматическим переносом строк Фильтрованный текст без автоматического переноса строк Исходный текст HTML без фильтрации и изменений Т.е. то же ...Завершен12 лет назад
Сайт http://sheltec.ru/ меняются шапки в зависимости от категории. Черный цвет персонажей слишком резкий - необходимо изменить этот черный цвет в шапках на цвет букв в логотипе( в частности букв слова "АВТОМАТИЗАЦИЯ"), чтобы все это не потеряло вид ...Завершен12 лет назад
необходимо сделать копию сайта с небольшими изменениямиПрочее7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5Завершен12 лет назад
- $15
Сайт на Joomla 1.5 Необходимо: - проверить на наличие вируса - в случае наличия удалить - поставить заплатку По возможности определить: - дату заражения - функционал вируса Спасибо!Завершен12 лет назад
Требуется установить движок Joomla и шаблон с демо-данными (квикстарт по-моему). панель ISP Указывайте скайп или аську, я не могу писать в личку.Прочее13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
1. перезаливка цветовой полоски с черной на другую 2. решить проблему с фото редактором (фото на сайте обрезаются при заливке и приходится уменьшать их разрешение) С фоторедактором проблема следующая - при заливке фотографии появляется эффект пикселизации, пропадают ...Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад