Прикрепить окно для регистрации на сайт.

Требуется специалист по DLE. Нужно сделать такую функцию, чтобы при добавлении новости, была возможность выбрать вариант типа текста: Фильтрованный текст с автоматическим переносом строк Фильтрованный текст без автоматического переноса строк Исходный текст HTML без фильтрации и изменений Т.е. то же ...