Добавление кнопок от социальных сетей на сайт

$15
ПрочееЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Здравствуйте, уважаемый фрилансер! Нужно выполнить следующее:

1. добавить на страницу сайта кнопки социальных сетей: твиттер, в контакте, фейсбук - таким образом, чтобы она рекомендовала главную страницу сайта, а не ту страницу, где она находится. Как это будет реализовано смотрите на скриншоте: http://s50.radikal.ru/i130/1203/fc/98cd937dfee5.jpg

Кнопки должны находиться в одной строке, а то у меня получились на разных строках. И в качестве примера я показал на рисунке: каким образом кнопки должны находиться.

2. и второе задание.

После каждого видео внизу добавить кнопки социальных сетей. Чтобы они рекомендовали главную страницу. Вот пример, реализованный на другом примере: http://s019.radikal.ru/i636/1203/06/11bb296ed13a.jpg

Всего: 17 видео - уроков.

3. Материалы для выполнения:

здесь узнаете как добавить кнопку твиттер: http://twitter.com/about/resources/tweetbutton . Обратите внимание, на рисунок: http://s56.radikal.ru/i154/1203/10/9c7911afbf9b.jpg

узнаете как добавить кнопки от других сетей: http://crazy-files.ru/ustanovka-knopok-mne-nravitsya-i-podelitsya-ot-vkontakte-vkontakte-facebook-mail-i-odnoklassniki

4. обязательно укажите цену!

12 лет назад
alanok
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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