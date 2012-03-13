Добавление кнопок от социальных сетей на сайт

Здравствуйте, уважаемый фрилансер! Нужно выполнить следующее:

1. добавить на страницу сайта кнопки социальных сетей: твиттер, в контакте, фейсбук - таким образом, чтобы она рекомендовала главную страницу сайта, а не ту страницу, где она находится. Как это будет реализовано смотрите на скриншоте: http://s50.radikal.ru/i130/1203/fc/98cd937dfee5.jpg

Кнопки должны находиться в одной строке, а то у меня получились на разных строках. И в качестве примера я показал на рисунке: каким образом кнопки должны находиться.

2. и второе задание.

После каждого видео внизу добавить кнопки социальных сетей. Чтобы они рекомендовали главную страницу. Вот пример, реализованный на другом примере: http://s019.radikal.ru/i636/1203/06/11bb296ed13a.jpg

Всего: 17 видео - уроков.

3. Материалы для выполнения:

здесь узнаете как добавить кнопку твиттер: http://twitter.com/about/resources/tweetbutton . Обратите внимание, на рисунок: http://s56.radikal.ru/i154/1203/10/9c7911afbf9b.jpg

узнаете как добавить кнопки от других сетей: http://crazy-files.ru/ustanovka-knopok-mne-nravitsya-i-podelitsya-ot-vkontakte-vkontakte-facebook-mail-i-odnoklassniki

4. обязательно укажите цену!