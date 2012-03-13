Создание лендинга вместо 404

Задача для мастера, который уже это делал, и знат как убрать дубли на Joomla 1. Дубли вида (это отображение фотогалереи и списка статей в категориях). Запрет в роботс не помогает www.site...html?limitstart=0 www.site...html?start=40 www.site...html?start=10 3. Убрать ленту rss