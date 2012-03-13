Убрать дубли страниц

Задача для мастера, который уже это делал, и знат как убрать дубли на Joomla

1. Дубли вида (это отображение фотогалереи и списка статей в категориях). Запрет в роботс не помогает

www.site...html?limitstart=0

www.site...html?start=40

www.site...html?start=10

3. Убрать ленту rss