Бизнес-план "Продвижение сайтов" - услуга

Доработать сайт www.dagdiplom.ru 1с-Битрикс Доработать формы заказа, поиск по базе, регистрацию, добавить раздел "Статьи", настроить права пользователей, довести до ума.
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