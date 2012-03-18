Наполнение сайта на UMI.CMS

Здравствуйте!

Нужен человек, который сможет недорого заняться наполнением сайта на UMI.CMS. Ну в принципе, если Вы админку не знаете, могу показать, как в ней работать, там ничего сложного нет. Надо просто брать информацию с сайтов застройщиков и добавлять на наш сайт. Информация: описание комплексов, фотографии, планы этажей.

Пишите, пожалуйста, свои сроки, цены, примеры работ, если есть.

Сори, если добавила проект не в тот раздел!

С уважением, Екатерина!