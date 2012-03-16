Перенести наполнение в Joomla

Требуется написание шаблона под движок дле 9.5. Тематика - windows phone. На заказ подписываться только тем кто знаком с данной ОС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот старая версия сайта http://renovio-rus.ru/old/ (там только пути поправим на old и картинки тоже зарабатают)
Вот новая версия на джуме - http://renovio-rus.ru
Нужно быстро создать нужные разделы с продукцией слева и общими пунктами сверху и перенести туда контент.
И все это желательно очень быстро.
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