Перенести наполнение в Joomla

Вот старая версия сайта http://renovio-rus.ru/old/ (там только пути поправим на old и картинки тоже зарабатают)

Вот новая версия на джуме - http://renovio-rus.ru

Нужно быстро создать нужные разделы с продукцией слева и общими пунктами сверху и перенести туда контент.

И все это желательно очень быстро.