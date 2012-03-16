Перенести наполнение в Joomla

ПрочееЗакрыт4 заявки112 просмотров
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Вот старая версия сайта http://renovio-rus.ru/old/ (там только пути поправим на old и картинки тоже зарабатают)

Вот новая версия на джуме - http://renovio-rus.ru

Нужно быстро создать нужные разделы с продукцией слева и общими пунктами сверху и перенести туда контент.

И все это желательно очень быстро.

Joomla
12 лет назад
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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