Доработка сайта

$500
ПрочееЗакрыт4 заявки178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработать сайт www.dagdiplom.ru

1с-Битрикс

Доработать формы заказа, поиск по базе, регистрацию, добавить раздел "Статьи", настроить права пользователей, довести до ума.

12 лет назад
kreed001
Евгений 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Zhendos_II
Евгений 
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта на UMI.CMS

    Здравствуйте! Нужен человек, который сможет недорого заняться наполнением сайта на UMI.CMS. Ну в принципе, если Вы админку не знаете, могу показать, как в ней работать, там ничего сложного нет. Надо просто брать информацию с сайтов застройщиков ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Залить сайт на хостинг

    Сайт на joomla уже на хостинге но выдает ошибку Fatal error: Call to undefined function phpdefined() in /home/a/avsstr/potolkovvn.ru/public_html/templates/potolki/index.php on line 1 Видимо нужно править config.php, плачу 100 рублей, сразу как заработает

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенести наполнение в Joomla

    Вот старая версия сайта http://renovio-rus.ru/old/ (там только пути поправим на old и картинки тоже зарабатают) Вот новая версия на джуме - http://renovio-rus.ru Нужно быстро создать нужные разделы с продукцией слева и общими пунктами сверху и перенести туда ...

    Joomla
    Прочее4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон для тематики windows phone

    Требуется написание шаблона под движок дле 9.5. Тематика - windows phone. На заказ подписываться только тем кто знаком с данной ОС.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Правки к сайтам

    Необходимо внести ряд правок в 2 сайта на Joomla. ТЗ вышлю выбранному исполнителю. По оплате и срокам договоримся. Жду предложений.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Зарегистрировать аккаунт в adwords

    $10

    Здравствуйте. Нужно зарегистрироваться в adwords и создать рекламную компанию (url и текст объявления скинем). За каждую рекламную компанию которую одобрит модератор платим 10$. Либо либо купим ваш уже зареганный аккаунт.

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить подписчиков на паблик в ВК (живые/боты)

    Доброго времени суток. Нужно добавить подписчиков на публичные страницы в ВК. Интересуют как боты для количества, так и реальные приглашения. От вас цена за 1000 участников, цена и примеры (если есть) Связь через личку, дальше договоримся. Спасибо.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Форма поиска туров для сайта

    $50

    Срочно требуется вебмастер, который сделает форму поска туров на сайте для турфирмы. Пример: ПОИСК ТУРОВ НA http://pegast.ru Нужна: рабочая форма с базой под Волгоград.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад