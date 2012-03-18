Доработка сайта

Здравствуйте! Нужен человек, который сможет недорого заняться наполнением сайта на UMI.CMS. Ну в принципе, если Вы админку не знаете, могу показать, как в ней работать, там ничего сложного нет. Надо просто брать информацию с сайтов застройщиков ...