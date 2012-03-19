Доработки по сайту

История такова. Исполнитель сделал сайт kovcheg39.ru

Потом он (сайт) попал ко мне на продвижение. Был большой показатель отказов. Заказали аудит, там закинули несколько десятков правок.

Человек, который делал сайт, сделал часть работ и пропал. В приложенном доке все что осталось доделать.

Что там, я даже не смотрел. Прочитать, разобраться, задать мне вопросы, сказать сроки и цену)