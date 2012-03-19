Доработки по сайту

Упрощаем задачу. 1е - установить и настроить джумловскую социалку (без разницы какую). 2е - подключить магазин http://www.ecwid.com/ 3е - подключить примитивную версию аукциона http://extensions.joomla.org/extensions/e-commerce/auction/12644 _______________________________________________________________________________ дальше устаревшая версия... В первую очередь требуется определить необходимость тех или иных компонентов, а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
История такова. Исполнитель сделал сайт kovcheg39.ru
Потом он (сайт) попал ко мне на продвижение. Был большой показатель отказов. Заказали аудит, там закинули несколько десятков правок.
Человек, который делал сайт, сделал часть работ и пропал. В приложенном доке все что осталось доделать.
Что там, я даже не смотрел. Прочитать, разобраться, задать мне вопросы, сказать сроки и цену)
- Похожие заказы
- Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Доработать сайт www.dagdiplom.ru 1с-Битрикс Доработать формы заказа, поиск по базе, регистрацию, добавить раздел "Статьи", настроить права пользователей, довести до ума.Закрыт12 лет назад
Требуется бизнес план по продвижению сайтов под ключ. Подробности в личку. Уточнение бюджетов и сроков также в личку.Прочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужен человек, который сможет недорого заняться наполнением сайта на UMI.CMS. Ну в принципе, если Вы админку не знаете, могу показать, как в ней работать, там ничего сложного нет. Надо просто брать информацию с сайтов застройщиков ...Прочее6 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт на joomla уже на хостинге но выдает ошибку Fatal error: Call to undefined function phpdefined() in /home/a/avsstr/potolkovvn.ru/public_html/templates/potolki/index.php on line 1 Видимо нужно править config.php, плачу 100 рублей, сразу как заработаетПрочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Вот старая версия сайта http://renovio-rus.ru/old/ (там только пути поправим на old и картинки тоже зарабатают) Вот новая версия на джуме - http://renovio-rus.ru Нужно быстро создать нужные разделы с продукцией слева и общими пунктами сверху и перенести туда ...Прочее4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется написание шаблона под движок дле 9.5. Тематика - windows phone. На заказ подписываться только тем кто знаком с данной ОС.Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
перенести и настроить сайт на другой хостинг ...устранить мелкие недоделкиЗавершен12 лет назад
Необходимо внести ряд правок в 2 сайта на Joomla. ТЗ вышлю выбранному исполнителю. По оплате и срокам договоримся. Жду предложений.Завершен12 лет назад
- $10
Здравствуйте. Нужно зарегистрироваться в adwords и создать рекламную компанию (url и текст объявления скинем). За каждую рекламную компанию которую одобрит модератор платим 10$. Либо либо купим ваш уже зареганный аккаунт.Прочее8 заявокЗакрыт12 лет назад