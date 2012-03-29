Помочь разобраться с сайтом на Джумла.

"Подарили сайт" - http://mobizex.ru/

Долго валялся без движения.

Пришло время и начал разбираться.

Сайт добавлен в САРЕ. Показатели =0

Тиц и Рр = 0

Полез в админку.

И не могу найти, ГДЕ находятся материалы сайта.

Как работать с содержимым сайта.

Если верить админке, то на сайте вообще нет материалов.

Задача.

Помочь мне, как чайнику, разобраться с местонахождением материалов и как добавлять новые.

Может еще какие советы даст спец новичку.

Понимаю, что придется запускать исполнителя в админку.

Потому хочется, что бы исполнитель имел отзывы и стаж работы.

Хотя, может и новичок меня убедит, что ему можно доверять.