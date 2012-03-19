Разработка сервиса для согласования помещений

В наличии форум для отдела аренды на базе phpBB. Используется в качестве обсуждения и голосования на предмет аренды того или иного помещения задействованными отделами.

Требуется доработка имеющегося функционала или предложение по размещению данного проекта на более подходящей для требований платформе (в ТЗ во вложении)

Рассматривается вариант реализации на платформе bitrix (Старт), на которой размещен сайт компании