Приватно для Рахов Павел

$50
ПрочееЗавершен1 заявка131 просмотр
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Нужно подправить несколько разделов на портале(CMS Joomla)

12 лет назад
spasgo
Юрий 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Как всегда работа выполнена блестяще и на высоком уровне. Скорость работы просто впечатляет. Плюс еще в процессе добавились дополнительные моменты в правке движка, Павел все поправил без доп.оплаты. Однозначно сотрудничаем дальше. Спасибо!!!
В очередной раз был рад помочь, как и сказал Юрий - будем сотрудничать дальше.
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