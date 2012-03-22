Настройка компонента К2 и Magic Zoom Joomla

Помочь разобраться с сайтом на Джумла. "Подарили сайт" - http://mobizex.ru/ Долго валялся без движения. Пришло время и начал разбираться. Сайт добавлен в САРЕ. Показатели =0 Тиц и Рр = 0 Полез в админку. И не могу найти, ГДЕ находятся материалы сайта. Как работать ...